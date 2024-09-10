Легендарный Майк Тайсон назвал боксера, который сможет нокаутировать любого

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный хевивейтер Майк Тайсон назвал самого тяжелого соперника для Дэвида Бенавидеса.

«Бенавидес очень захватывающий боксер, мне нравится, как он дерется, он выбрасывает много ударов, его будет трудно победить. Послушайте, самый тяжелый бой у него может быть с Давидом Моррелем, кубинцем, он очень сильный панчер, если он попадет, то может нокаутировать любого», – отметил Майк Тайсон.

26-летний Моррель провел на профи-ринге 11 боев, все выиграл, нокаутировав соперников 9 раз.

Ранее легендарный американский боксер Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него. Тайсон отметил силу Джорджа Формана, с которым ни разу не проводил поединок.

sport.ua