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Футбол

Президент клуба Малиновского раскритиковал иск профсоюза игроков против ФИФА

Президент Дженоа высказал свое мнение

Президент клуба Малиновского раскритиковал иск профсоюза игроков против ФИФА

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Конфликт между международным профсоюзом футболистов FIFPro и ФИФА, возникший из-за перегруженного футбольного календаря, продолжает набирать обороты.

    В то время как FIFPro выступает за уменьшение количества матчей, некоторые деятели футбола занимают противоположную позицию.

    Среди них – президент итальянского клуба "Дженоа" Альберто Дзангрилло, который считает, что большие клубы вполне способны выдержать нагрузку.

    "Мы не участвуем в еврокубковых соревнованиях, но большие клубы, которые имеют такую проблему, также имеют очень большой состав для выбора.

    Я смотрю на НБА, где они играют каждые два-три дня, и они справляются. Они здоровы, им хорошо платят, поэтому нет причин для беспокойства", – заявил Дзангрилло.

    Напомним, FIFPro подала жалобу в Еврокомиссию, требуя от ФИФА сократить количество матчей.

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