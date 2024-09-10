Перед гонкой в Баку в Pirelli рассуждают о жаре и ветре

Шинники Pirelli, как и в предыдущие годы, подготовили для Гран При Азербайджана резину трёх самых мягких составов: C3 в качестве Hard, C4 – Medium, C5 – Soft.

Поскольку Baku City Circuit – городская трасса и проходит по улицам, в течение года открытым для обычного движения, то важным фактором, влияющим на оценку эффективности шин, станет динамика изменения состояния асфальтового покрытия.

Кроме того, необходимо учитывать и возможное влияние погодных условий, поскольку в сентябре в Баку может быть довольно жарко: температуры однозначно ожидаются выше, чем во время прошлогоднего Гран При, проходившего весной.

Также важно учесть, что асфальт трассы может на разных участках нагреваться по-разному, в зависимости от того, находятся они на солнце или в тени стоящих рядом зданий, прежде всего на узких улицах старой части города.

Наконец, на управляемости машин может сказываться ветер, направление которого обычно постоянно меняется, и это может застать гонщиков врасплох.

Скорости на главной прямой очень высокие – в 2016 году во время самого первого гоночного уик-энда в столице Азербайджана Валттери Боттас на машине Williams разогнался в квалификации до рекордных 378 км/ч. При таких скоростях резина испытывает максимальные нагрузки под воздействием прижимной силы.

Но при этом на трассе есть и другие секции, требующие прямо противоположных настроек, поэтому команды не могут регулировать аэродинамику машин на слишком низкую прижимную силу, ведь на медленной части кольца, проходящей по узким улицам старого города, тоже важно добиться нормального сцепления. В любом случае там придётся в полной мере расчитывать на механическое сцепление, которое обеспечивает резина мягких составов.

Обычно гонка в Баку проходит с одним пит-стопом, и значительную часть дистанции гонщики преодолевают на шинах Hard. Хотя конфигурация трассы предполагает возможность обгонов, прежде всего в конце старт-финишной прямой, в реальности проводить такие манёвры не так просто.

Учитывая, что по скоростным возможностям машины разных команд вполне сравнимы, и разница между ними в этом году минимальная, то на характер борьбы на трассе будет влиять эффективность DRS.

Кроме того, командам предстоит реагировать на разного рода неожиданности, поскольку на этой трассе очень велика вероятность нейтрализации гонки автомобилем безопасности. В прошлом году почти все стартовали на резине Medium, после чего, когда на 11-м круге на трассу выехал сейфти-кар, перешли на Hard.

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