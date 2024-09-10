Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера в истории после Мухаммеда Али

Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Де Ла Хойя

Известный в прошлом боксер, а ныне промоутер Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера в истории после легендарного Мухаммеда Али.

«Шугар Рэй Робинсон – лучший боксер всех времен! Посмотрите на его сильные стороны, самый сильный удар, лучшая работа ног. Он проводил несколько боев в месяц против лучших соперников, брал на себя самые сложные вызовы. Шугар Рэй Робинсон, он буквально GOAT в боксе. Я бы сказал, что он лучший после Мухаммеда Али», – сказал Де Ла Хойя.

Ранее Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете. Де Ла Хойя выделил чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе американца Теренса Кроуфорда.

sport.ua