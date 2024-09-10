Англия – Финляндия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 10.09.2024

Первая встреча команд за 23 года

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Лига наций

Дивизион B, группа 2

10 сентября, 21:45. "Уэмбли" (Лондон)

Главный арбитр: Мортен Крог (Дания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 3

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Трансляція матчу Англія – Фінляндія Смотреть трансляцию

Содержание

Новости Англии

Новости Финляндии

Последние пять матчей Англии и Финляндии

Последние пять личных встреч между соперниками

Турнирная таблица группы 2

Ставки и коэффициенты на матч Англия – Финляндия

Прогноз матча Англия – Финляндия от UA-Football

Англия является очевидным лидером своей группы во втором дивизионе Лиги наций, куда она вылетела после неудачного предыдущего сезона. В текущем розыгрыше подопечные Карсли стартовали с уверенной победы над Родиной тренера – Ирландией. Теперь же прогулка обещает быть еще легче: в соперниках – аутсайдер квартета.

Новости Англии

Эра Саутгейта прошла. Это было настоящее облегчение не только для англичан, но и для многих простых болельщиков футбола. Нет, во всех бедах не виноват господин Гарет. Да и достиг он немалых высот, находясь практически весь свой путь у вершин. Но ключевое слово "возле". Футбол под его руководством так и не “вернулся домой”.

Ли Карсли начал свой путь во главе “трех львов” с победы над Ирландией. Английский гимн он не пел, хоть и родился в Бирмингеме. Но свою бывшую сборную, за которую выступал в роли футболиста, "отпел". Два гола в первые полчаса гарантировали комфортный футбол до конца встречи. Контроль мяча, продвижение его вперед, удары по воротам, большая вовлеченность центра поля. Соперник – не из самых трудных. Но раньше и с такими у Англии были проблемы.

Кадры хозяев

Против ирландцев вышел классически индивидуально сильный состав "трех львов". Все – представители АПЛ, кроме Харри Кейна. В запасе уже скромнее: много молодежи и неопытных на уровне сборных игроков. Однако эти шесть матчей Лиги наций – отличная возможность их протестировать.

Новости Финляндии

"Суоми" в своих тренерских предпочтениях довольно консервативны: команду возглавляет Маркку Канерва уже более семи лет. Финляндия и звезд с неба не хватала, и в самом дне не была. Такая серединка, в принципе, устраивает их. Вот благодаря Лиге наций приняли участие в плей-офф отбора на ЧЕ-2024, но в полуфинале проиграли Уэльсу 1:4. Хоть какой-нибудь шаг вперед.

В первом туре текущего розыгрыша ЛН был разгром. Финны снова уступили с разницей в три мяча. В этот раз в соперниках была Греция. Дубль Йоаннидиса и автогол похоронили надежды Финляндии на хоть одно очко. Собственно в этом матче Финляндия нанесла больше ударов в створ своих ворот (вышеназванный автогол Каллмана), чем в створ чужих. Поэтому такой результат достаточно закономерен.

Кадры гостей

Звездностью состава финны похвастаться не могут. Одна из основных звезд последних лет и текущий капитан Лукас Градецки явно выделяется из других. Есть даже несколько представителей из MLS, включая Тээму Пукки. Однако он уже дает дорогу молодым. Точнее, это делает тренер.

Последние пять матчей Англии и Финляндии

Последние пять личных встреч хозяев

07.09. Ирландия – Англия 0:2 (Лига наций)

14.07. Испания – Англия 2:1 (Евро-2024)

10.07. Нидерланды – Англия 1:2 (Евро-2024)

06.07. Англия – Швейцария 1:1 (пен. 5:3) (Евро-2024)

30.06. Англия – Словакия 2:1 (после д. ч.) (Евро-2024)

Последние пять личных встреч гостей

07.09. Греция – Финляндия 3:0 (Лига наций)

07.06. Шотландия – Финляндия 2:2 (ТМ)

04.06. Португалия – Финляндия 4:2 (ТМ)

26.03. Финляндия – Эстония 2:1 (ТМ)

21.03. Уэльс – Финляндия 4:1 (Отбор на Евро-2024, плей-офф)

Последние пять личных встреч между соперниками

24.03.2001. Англия – Финляндия 2:1 (Отбор на ЧМ-02)

11.10.2000. Финляндия – Англия 0:0 (Отбор на ЧМ-02)

22.05.1985. Финляндия – Англия 1:1 (Отбор на ЧМ-86)

17.10.1984. Англия – Финляндия 5:0 (Отбор на ЧМ-86)

13.10.1976. Англия – Финляндия (Отбор на ЧМ-78)

Турнирная таблица группы 2

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки

1

Греция

1 1 0 0 3-0 3 2

Англия

1 1 0 0 2-0 3 3

Ирландия

1 0 0 1 0-2 0 4

Финляндия

1 0 0 1 0-3 0

Ставки и коэффициенты на матч Англия – Финляндия

1.16 8.10 22.00 Узнать больше

1.13 9.01 19.97 Узнать больше

Прогноз матча Англия – Финляндия от UA-Football

Преимущество "трех львов" плавно перенесется из первого тура в другой. Финны в предыдущем матче провалились, но на мощного соперника настройка совсем другая. В то же время и это вряд ли помешает хозяевам одержать комфортную победу. Прогноз: Победа Англии со счётом 2:0.

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