Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 9 сентября

Украинские теннисисты в игровом расписании 9 сентября

• Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляции матчей с участием украинских теннисистов

Гуанчжоу (Китай) | ATP Challenger 100 | хард

Основная сетка. 1 круг

10:00* | Вадим Урсу (Украина) – Марк Полманс (Австралия)

Монастир (Тунис) | WTA 250 | хард

Основная сетка. 1 круг

19:30* | Леся Цуренко (Украина) – Ева Лис (Германия)

Гвадалахара (Мексика) | WTA 500 | хард

Основная сетка. 1 круг

03:00* | Ангелина Калинина (Украина) – Рената Сарасуа (Мексика)

• Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

* – время начала матчей ориентировочное

btu.org.ua