Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 9 сентября

Украинские теннисисты в игровом расписании 9 сентября
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Гуанчжоу (Китай) | ATP Challenger 100 | хард
Основная сетка. 1 круг
10:00* | Вадим Урсу (Украина) – Марк Полманс (Австралия)
Монастир (Тунис) | WTA 250 | хард
Основная сетка. 1 круг
19:30* | Леся Цуренко (Украина) – Ева Лис (Германия)
Гвадалахара (Мексика) | WTA 500 | хард
Основная сетка. 1 круг
03:00* | Ангелина Калинина (Украина) – Рената Сарасуа (Мексика)
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* – время начала матчей ориентировочное