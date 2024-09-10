REC: Первая победа в сезоне команды Balchug Racing

8 сентября на подмосковном автодроме Moscow Raceway состоялся Гран При АВТОРАДИО, четвёртый и предпоследний этап сезона Российской серии гонок на выносливость (REC).

В этом году в REC ещё не было ни одной дождевой гонки. Световой день сокращается, поэтому гонка стартовала на несколько часов раньше обычного для марафона летнего вечернего времени. Жара стала испытанием для тридцати машин пелотона: было много технических ошибок и проблем, в том числе пожар, на трассу несколько раз выезжал автомобиль безопасности.

Старт с ходу был дан для автомобилей пяти классов, каждый из которых боролся за лидерство в абсолютном зачёте и с соперниками в своём классе. Главная интрига ожидалась в борьбе за победу в абсолютном зачёте между тремя командами разных классов, участвовавших в гонке на спортпрототипах Ligier, и Кэпитал Рейсинг Тим на Mercedes AMG-GT3. Кроме того, к участию в гонке был заявлен новый российский автомобиль ROSSA GT LM класса GT команды G-Drive Rossa Racing.

Поул второй раз подряд завоевал Константин Терещенко за рулём спортпрототипа Team Garis № 29. Стартовав первым, москвич стал стремительно наращивать преимущество во главе пелотона, однако уже через 15 минут совершил пит-стоп для смены пилота, а вскоре после этого в команде приняли решение завершить борьбу досрочно.

После этого захватывающая борьба за лидерство развернулась между другими экипажами на Ligier – Black Thorn №111 и Balchug Racing №21. После возвращения в боксы Терещенко, первую позицию в гонке перехватил Михаил Лобода (Balchug Racing). Однако круговой туринговый Audi оказался между двумя прототипами на подъёме к коварному восьмому повороту Moscow Raceway. И хотя Лобода был на внутренней траектории, Ефросинину удалось по внешнему радиусу обогнать и круговую машину, и своего соперника.

И все же отпраздновать третью победу в сезоне экипажу Black Thorn не удалось. На исходе первого часа Ligier Ефросинина задымился, а потом загорелся двигатель. Пожарные бригады подмосковного автодрома отработали быстро, но гонка на этом для экипажа №111 Black Thorn завершилась.

Лидерство перешло к Balchug Racing, которое Михаил Лобода и Кирилл Киракозов, избежав проблем и неприятностей, удержали до самого финиша, создав комфортное превосходство в несколько кругов над ближайшими соперниками. На руку экипажу № 21 сыграли проблемы и у двух других конкурентов в борьбе за лидерство в абсолюте: команды AIMOL Racing и Кэпитал Рейсинг Тим потеряли много времени в боксах из-за технических неполадок.

Победа стала первой в этом сезоне для Balchug Racing как в абсолютном зачёте марафона REC, так и в классе CN Pro. Также Киракозов и Лобода стали победителями первого этапа Кубка Москвы, который разыгрывался на этом этапе серии REC.

Серьёзная конкуренция между экипажами на Mercedes, Toyota, BMW и Porsche была в классе GT. На сей раз быстрее оказались экипажи на AMG GT4. Сначала уверенно лидировала команда RSCar Motorsport, но после штрафа и столкновения с другой машиной Владимир Драгунов, Ренат Ибрагимов и Владимир Гуревич заняли лишь второе место. Победу в классе (сохранив вторую позицию в абсолютном зачёте) одержал дуэт Сергея Столярова и Виктора Шайтара на Mercedes AMG команды Yadro Motorsport.

В GT Pro после поломки Mercedes AMG GT 3 Дениса Ременяко и его нового напарника в этой гонке Александра Смоляра, второй раз подряд сильнейшим в классе оказался экипаж команды Шишкойл (подзачет GT Pro Touring), за рулём Hyundai i30N TCR которой выступали Дмитрий Шишко, Захар Слуцкий и представитель Беларуси Алексей Савин. Они же стали первыми и в подзачёте GT Pro Touring.

К сожалению, из гонки выбыла показавшая хорошее время на тренировке Marussia GT экипажа № 7, хотя команда IYengineering & Mospolytech три раза за гонку возвращала автомобиль на трассу после небольших поломок.

Примечательно, что уже второй раз в сезоне, «туринговые» автомобили подзачета класcа GT Pro демонстрируют более высокую надёжность, чем более мощные и быстрые автомобили класса.

В классе GT Light гонка шла к уверенной победе ObAgRa Racing, но из-за обидной ошибки на финальном отрезке гонки, после которой машина получила серьёзные повреждения, второй раз подряд главные фавориты этого класса остались без призовых кубков. Первое место неожиданно для многих завоевала команда Shonx №85 в составе Андрея Петухова, Сергея Рожкова и Татьяны Елисеевой. Они принесли историческую, первую в российских гонках победу марке Mini Cooper.

Своя интрига была и в классе CN, где развернулась равная борьба между тремя экипажами на Shortcut. Лидерство переходило то к одной, то к другой команде, но в итоге, несмотря на поломку в середине гонки и ремонт, вторую победу подряд отпраздновала Sun Zorro №99, где вместе с Максимом Суняевым выступал Артемий Акименков.

К сожалению, на этом этапе REC не состоялся дебют автомобиля ROSSA LM GT Романа Русинова № 26 G-Drive Rossa Racing. Команда прошла административные проверки и была в списке допущенных, но Роман снял автомобиль с гонки.

Команда так объяснила принятое решение: «Утром Роман Русинов принял сложное, но взвешенное решение отложить дебют абсолютно нового гоночного автомобиля Rossa LM GT, который планировалось провести на четвёртом этапе Российской серии гонок на выносливость REC.

Выходя на старт, мы всегда нацеливаемся на борьбу за самые высокие позиции, но новая техника требует дополнительного времени для доводки и реализации всего потенциала машины.

Поэтому сегодня гонку мы решили пропустить, но приложим все силы, чтобы быть полностью готовыми к выезду на трассу».

Анастасия Бендикова, генеральный организатор Российской серии гонок на выносливость: «Сегодняшний этап стал испытанием для команд. Многие машины получили повреждения, нам как организатору остаётся надеяться, что команды восстановят их к финалу REC через три недели. В отношении ROSSA могу сказать, что и в жизни, и в гонках нужно быть готовыми к сходам. Это неотъемлемая часть спорта, которая повышает градус интереса к нему».

Финальный этап сезона Российской серии кольцевых гонок пройдёт на Moscow Raceway – заключительная гонка состоится 5 октября. Билеты уже в продаже.

Победители и призёры Гран При Авторадио

Кубок Москвы

1. BALCHUG Racing (Киракозов Кирилл, Лобода Михаил)

2. YADRO MOTORSPORT (Столяров Сергей, Шайтар Виктор)

3. RSCar Motorsport (Драгунов Владимир, Ибрагимов Ренат, Гуревич Владимир)

CN

1. SUN ZORRO (Суняев Максим, Акименков Артемий)

2. RATATA Racing (Гантмахер Ефим, Галахов Александр, Лебедев Роман)

3. HOGO – AZDRIVE (Герасимов Иван, Паршутин Павел, Захаров Кирилл)

GT Light

1. SHONX (Петухов Андрей, Елисеева Татьяна, Рожков Сергей)

2. ARENA RACING TEAM (Меньшиков Владимир, Сидорец Артем)

3. Наследие Мотоспорт (Прахов Всеволод, Титов Александр, Квашнин Константин)

GT

1. YADRO MOTORSPORT (Столяров Сергей, Шайтар Виктор)

2. RSCar Motorsport (Драгунов Владимир, Ибрагимов Ренат, Гуревич Владимир)

3. Sportcar Racing Team (Щербаков Иван, Ларионов Виталий)

GT Pro и GT Pro Touring

1. ШИШКОЙЛ (Шишко Дмитрий, Слуцкий Захар, Савин Алексей)

2. Kamenskiy Racing (Гомельков Дмитрий, Прахов Всеволод, Станчин Иван)

3. DRTeam (Денисов Алексей, Чикинев Евгений, Михайлус Анастасия)

CN Pro

1. BALCHUG Racing (Киракозов Кирилл, Лобода Михаил)

2. AIMOL Racing (Хаиров Алексей, Иевлев Сергей)

3. SPORTS&SAFETY FAMILY (Фролов Никита, Харченко Семен, Твердохлебов Иван)

Абсолютный зачёт

1. BALCHUG Racing (Киракозов Кирилл, Лобода Михаил)

Источник