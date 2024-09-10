«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере. ЭйДжей вспомнил реванш с Александром Усиком, тогда британец проиграл раздельным решением судей.

«Наиболее болезненным для меня был реванш с Усиком. Я уважаю Усика, да, я уважаю его, но это просто больно, тяжелое поражение. Это было слабое выступление от меня. Я не должен был проигрывать в моей голове. Даже говоря об этом сейчас, чувствую себя так, будто …. я задыхаюсь. Единственное, за что мы получаем похвалу – это победа. А того, что я отдал, было недостаточно», – сказал Джошуа.

Ранее промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался о возможной трилогии британца с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александром Усиком.

sport.ua