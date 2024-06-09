Еще один спарринг сборной Украины и старт чемпионата Европы. Расписание футбола на 10 – 16 июня

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График топ-матчей
Sky
Неделя продолжит пестрить товарищескими поединками, а закончится она уже матчами ЕВРО. Команда Реброва закроет подготовку к турниру встречей с Молдовой, также мы будем следить за остальными спаррингами с участием топ-сборных. Ну и затем полностью переключимся на главный футбольный марафон лета.
Понедельник, 10 июня
Поляки, разгромившие Украину со счетом 3:1 и потерявшие при этом кучу футболистов из-за повреждений, встретятся с Турцией. Проверят свои силы и грозные Нидерланды, и трудолюбивые чехи.
Вторник, 11 июня
Конечно же, главный спарринг дня для нас – это Молдова – Украина. Также ближе к ночи можно включить и посмотреть, как готовятся к ЕВРО Роналду и компания.
Пятница, 14 июня
Первый день ЕВРО. Хозяева турнира принимают Шотландию. Однозначно нельзя пропустить открытие главного летнего соревнования. Тем более, команда Нагельсмана резко стала одним из главных фаворитов чемпионата.
Суббота, 15 июня
Второй день ЕВРО. Первый тур добьют в группе A, начнут и закроют его и в квартете B. Естественно, очень интересно глянуть, в какой форме пребывают испанцы и итальянцы, доставят ли им проблемы мастеровитые хорваты и скромные албанцы соответственно.
Воскресенье, 16 июня
Все вступают в бой по очереди, что логично. Классная битва ожидается в поединке Польша – Нидерланды, да и англичан пропускать ну никак нельзя. Да, Саутгейт, да, прагматично, но до финальных стадий команда "трех львов" обязана доходить чисто по кадровому составу.