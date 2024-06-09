60 минут до старта: Комментарий Оскара Пиастри

Оскар Пиастри стартует в Монреале из второго ряда – его McLaren будет стоять рядом с машиной Ландо Норриса, показавшего в квалификации 3-е время. У австралийца тоже вполне боевой настрой, как и у его напарника.

Оскар Пиастри: «У меня вполне уверенный настрой, я полагаю, что нас ждёт очень интересная гонка. Только недавно прошёл дождь, трасса пока не до конца подсохла, но очень здорово, что обе машины McLaren стартуют с хороших позиций.

На этой трассе вполне возможны обгоны, поэтому, безусловно, мы постараемся пробиваться вперёд. Стартовое поле по итогам квалификации выглядит несколько необычно, разве что мы с Ландо стартуем с привычных позиций, а вот Mercedes уже давно не были так быстры. В общем, посмотрим, как будут развиваться события по ходу гонки, но для начала надо понять, какой будет погода, которая может стать главным фактором.

На старте, как всегда, постараемся использовать любые возможности, какие только представятся, но гонка обещает быть долгой, тем более если испортится погода. Мы же все помним Гран При Канады 2011 года! В любом случае будет интересно – посмотрим, чего нам удастся добиться».

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