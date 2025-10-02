Майкл Олисе — цель Реала и Ман Сити

Мадридский “Реал” и английский “Манчестер Сити” обратили внимание на талантливого вингера “Баварии” Майкла Олисе. По информации издания Team Talk, оба клуба рассматривают 23-летнего игрока как цель для усиления своих составов. Про это сообщает редакция euro.com.uaсо ссылкой на komentator.net.

Олисе, который на данный момент успешно выступает в Мюнхене, выразил готовность перейти на новый этап своей карьеры. Несмотря на отсутствие клаусулы в его контракте с “Баварией”, трансфер может быть оформлен только при значительной финансовой компенсации. Специалисты оценивают стоимость футболиста на уровне 100 миллионов евро, что подтверждается данными Transfermarkt.

В нынешнем сезоне Майкл Олисе провел 9 матчей, забив 5 голов и отдав 6 результативных передач, что делает его одним из самых ярких игроков на поле.

