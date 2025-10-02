Усик, Уордли, Итаума узнали свои позиции в обновленном рейтинге супертяжей

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала 30 сентября обновленный рейтинг сильнейших боксеров супертяжелого веса. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Первое место второй месяц подряд удерживает британец Мозес Итаума (13–0, 11 КО), который провел на профессиональном ринге 13 поединков и не потерпел ни единого поражения. Последний раз 20-летний боксер выходил на ринг в августе, когда нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта в первом раунде.

На второй позиции разместился американец Майкл Хантер (24–1–2, 17 КО) – он долгое время возглавлял рейтинг, но теперь потерял одну позицию. Представитель США один раз проиграл в своей карьере – в 2017 году прошел всю дистанцию с Александром Усиком, но уступил единогласным решением судей.

Тройку сильнейших замкнул аргентинец Ленье Перо (12–0, 8 КО). В активе перспективного боксера победы над малоизвестными соперниками, однако 1 ноября его ждет повышение оппозиции – выйдет на ринг против британского проспекта Джордана Топсона.

На данный момент чемпионскими титулами в дивизионе владеют сразу три боксера. Обладателем полноценного пояса WBA является представитель Украины Александр Усик (24–0, 15 КО), звание временного чемпиона носит британец Фабио Уордли, а болгарин Кубрат Пулев ранее завоевал титул WBA Regular.

Рейтинг Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе (по состоянию на 30 сентября):

Чемпион: Александр Усик (Украина)

Временный чемпион: Фабио Уордли (Великобритания)

Регулярный чемпион Кубрат Пулев (Болгария)

1. Мозес Итаума (Великобритания)

2. Майкл Хантер (США)

3. Ленье Перо (Аргентина)

sport.ua