Айо Комацу: Хорнер к нам обращался, это правда

В Haas F1 подтвердили, что Кристиан Хорнер предложил команде свои услуги, и между сторонами прошли переговоры, которые можно назвать предварительным выяснением позиций. Впрочем, по словам Айо Комацу, они ни к чему не привели.

На прошлой неделе появились слухи, что Хорнер может вернуться в паддок Формулы 1, получив какую-то должность в американской команде, хотя это лишь один из вариантов, которые рассматривает бывший руководитель Red Bull Racing.

«Это правда, он к нам обращался, и один из наших людей провёл с ним переговоры, целью которых было, скажем так, изучение позиций, – поделился руководитель Haas F1 в интервью изданию The Race. – Но на том всё и закончилось. Никакого продолжения нет, и мне нечего больше добавить по этому поводу».

Можно предположить, что такой исход переговоров связан с тем, что Джин Хаас, хозяин команды, не собирается никому продавать её акции, хотя желающие периодически появляются. Тогда как Хорнер хочет не просто войти в состав руководства, а стать как минимум совладельцем, и в этом плане, в теории, более перспективными для него могут быть варианты с Alpine или Aston Martin.

The Race упоминает и ещё один сценарий, который при всей его сложности на дальних подступах уже прорабатывается на уровне Формулы 1: это создание ещё одной, 12-й команды чемпионата при финансовой поддержке неких серьёзных инвесторов. Хотя здесь тоже пока нет никакой конкретики, Хорнеру этот вариант тоже может быть интересен.

Айо Комацу в Сингапуре говорил и на другую тему – о недавних тестах, которые в Муджелло провёл Роман Грожан, пилотируя машину Haas 3-летней давности:

«Никто не хотел, чтобы та гонка в Бахрейне (в 2020 году) так и осталась его последним разом за рулём нашей машины. Мы всегда хотели провести такие тесты, но до 2025 года у нас не было возможности их организовать. Но теперь у нас есть отдельная бригада, которая занимается машинами предыдущих лет выпуска, и как только появилась возможность, я обратился к Роману с вопросом: «Хочешь поработать на таких тестах?»

Конечно, он захотел сесть за руль, причём хотел, чтобы они прошли на подходящей скоростной трассе, а Муджелло – один из его любимых автодромов. В общем, нам удалось всё организовать, и это было здорово!»

