Стефано Доменикали: У Зандфорта есть будущее

Босс Формулы 1 Стефано Доменикали хотел бы определиться с будущим Гран При Нидерландов, чей контракт истекает в 2025-м, до конца этого года…

Стефано Доменикали: «Несколько лет этот этап назывался лучшим. Организаторы в Зандфорте одними из первых поняли, как организовать такое мероприятие – с большим числом развлечений, сохранив спорт в центре внимания. В этом они стали примером для многих других организаторов, и мы этого не забудем.

Иногда люди говорят, что нам нужны только уличные гонки, но это совсем не так. Мы ищем оптимальный баланс. Гонки на улицах, а также на культовых трассах и иногда вечером. Мы хотим комплексный пакет, который будет интересен всем.

Не секрет, что мы рассматриваем разные варианты будущего Гран При Нидерландов. Возможно, эта гонка будет проводиться ежегодно, или чередоваться с другим этапом – всё зависит от возможностей организаторов. Наша цель – подписать контракт до конца года. Я убежден, что у Зандфорта есть будущее. Они это заслужили.

Сейчас мяч на стороне Зандворта. Я думаю, что мы можем продолжать расти вместе. Есть возможность сделать это событие более международным. Этап вернулся в календарь как очень локальное, почти чисто голландское явление. Но его можно немного расширить, привлечь больше людей из-за рубежа.

Недалеко Амстердам, аэропорт Схипхол. Есть возможность сделать это событие более международным. Мы в Формуле 1 смотрим на это именно так — использовать спорт для экономической выгоды страны и бизнес-сообщества».

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