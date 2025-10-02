Пекин. Анисимова в тяжелых трех сетах обыграла Паолини в четвертьфинале

Аманда Анисимова вышла в полуфинал на турнире WTA 1000 в Китае



Пекин, Китай • 24 сентября – 5 октября • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Четвертьфинал

Аманда Анисимова (США, 3) – Жасмин Паолини (Италия, 6) 6:7(4), 6:3, 6:4

Американка выиграла второй матч против Паолини, с которой встречалась в 2021 году на турнире WTA 250 в Парме.

Анисимова стала второй теннисисткой, рожденной после 2000 года, которая обыграла каждую строчку топ-10 рейтинга, повторив достижение Иги Швёнтек.

Аманда третий раз в карьере вышла в полуфинал на турнирах WTA 1000 и впервые на соревнованиях с сеткой на 96 участниц.

Дальше американка встретится с действующей чемпионкой Коко Гауфф. Теннисистки ранее дважды играли друг против друга и одержали по одной победе: в 2021 году Коко выиграла на грунтовом турнире WTA 250 в Парме, а в следующем сезона Аманда взяла реванш на Уимблдоне.

Это будет первый американский полуфинал на турнирах WTA 1000 не в Северной Америке с 2004 года, когда Дженнифер Каприати победила Серену Уильямс в Риме.

Фото: Getty Images.

