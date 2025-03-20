Майами. Два “лаки лузера” прошли во второй круг, Опелка впервые за три года выиграл матч на “Мастерсе”

На “Мастерсе” в Майами стартовал второй игровой день



Майами, США • 19-30 марта • хард • $11,255,360

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Райли Опелка (США, PR) – Кристофер Юбэнкс (США, Q) 6:3, 7:6(4)

Уго Гастон (Франция, LL) – Йосихито Нисиока (Япония) 6:4, 3:1 отказ

Джордан Томпсон (Австралия) – Маркос Гирон (США) 3:6, 6:4, 7:5

Габриэль Диалло (Канада, LL) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 6:3, 6:0

Джейкоб Фернли (Великобритания, Q) – Бенжамен Бонзи (Франция) 7:6(6), 2:6, 6:4

Бу Юньчаокэтэ (Китай) – Кэмерон Норри (Великобритания) 6:4, 6:2

Тьягу Агустин Тиранте (Аргентина, Q) – Флавио Коболли (Италия) 6:1, 3:6, 6:3

Коулмэн Вонг (Гонконг, WC) – Даниэль Альмайер (Германия) 6:4, 6:3

Зизу Бергс (Бельгия) – Нуно Боржеш (Португалия) 7:6(2), 7:5

Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) 7:6(3), 6:3

• Райли Опелка второй раз в сезоне победил Кристофера Юбэнкса (Делрей-Бич) и увеличил свое преимущество в их очном противостоянии (4-0). Опелка впервые за три года выиграл матч на “Мастерсе” – последний раз он побеждал на этом уровне в Индиан-Уэллс-2022. Дальше американец сыграет против финалиста “Мастерса” в Индиан-Уэллс Хольгера Руне.

• Джейкоб Фернли впервые выиграл матч в основной сетке “Мастерса”. Во втором круге британец станет соперником лидера посева Александра Зверева, которому проиграл в этом сезоне на Открытом чемпионате Австралии.

• 182-я ракетка мира Коулмэн Вонг, получивший wild card, впервые выиграл матч в основной сетке “Мастерса”. Дальше 20-летний представитель Гонконга сыграет против американца Бена Шелтона.

• Тьягу Агустин Тиранте дебютировал в основной сетке “Мастерса” и впервые за три встречи обыграл Флавио Коболли. Следующий матч 117-я ракетка мира Тиранте проведет против Дениса Шаповалова.

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