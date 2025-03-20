Екатерина УСИК: «Я его бросила, это приносило страдания, вел себя ужасно»

Instagram. Александр Усик и Екатерина Усик

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Екатерина вспомнила начало отношений с украинским боксером.

«Саша был моей первой любовью. Отношения приносили страдания. Александр вел себя просто ужасно. Мне было в душе плохо от этих отношений.

Бывало, мы договаривались о встрече, а он не приходил. Гулял с друзьями, но у нас были же отношения. Он меня и обманывал по-детски и я бросила его из-за этого», – вспоминает Екатерина.

Любовь Екатерины и Александра началась, когда ей было 15 лет. Сейчас пара в счастливом браке – у них четверо детей.

Ранее жена Александра Усика Екатерина рассказала, насколько важно боксеру то, чтобы она присутствовала на каждом его бою.

sport.ua