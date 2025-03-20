Эстебан Окон: У нас проблемы в быстрых поворотах

Команда Haas – одна из трёх, на счету которых пока нет заработанных очков после первого этапа сезона. В четверг в Шанхае гонщик команды Эстебан Окон рассказал, что нехватка скорости в Мельбурне стала для команды неприятным сюрпризом.

Эстебан Окон: «Не секрет, что первый этап сезона для Haas получился сложным и разочаровывающим. Мы рассчитывали на большую скорость, поэтому её отсутствие стало шоком и неприятным сюрпризом.

Команда продолжит много работать, но в этот уик-энд в нашем распоряжении будет только одна тренировка. Но мы всё равно постараемся оценить, какие у нас возможности, что есть в нашем распоряжении, и постараемся оптимизировать машину.

В этот уик-энд мы будем выступать на стационарной трассе, поэтому интересно посмотреть, как всё пройдёт. Однако из-за нового асфальта сохраняется фактор неизвестности, но все в равных условиях. Уик-энд должен получиться интересным.

На тестах мы не видели особых признаков, что с машиной что-то не так, но необходимо помнить, что трассы в Бахрейне и Австралии сильно отличаются. В Мельбурне мы обнаружили, что у машины проблемы в быстрых поворотах – ей не хватает стабильности.

В Бахрейне с этим проблем не возникло, поскольку там больше медленных поворотов, на выходе из которых требуется эффективность на разгоне. С этим у нас порядок. В Бахрейне только один по-настоящему быстрый поворот, двенадцатый, но и он проходится на полной скорости.

Думаю, наша форма будет отличаться в зависимости от трассы. В Мельбурне была одна из худших для нас, но посмотрим, столкнёмся ли мы в Китае с повторением трудностей. Здесь новый асфальт, быстрые и затяжные повороты, так что посмотрим, отразится ли это на нас так же, как в Мельбурне. Нам ещё многое предстоит выяснить в начале сезона».

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