Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма

Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялось боксерское мегашоу.

На ринге второй раз встретились украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

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Это был бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы, одержал триумф единогласным решением судей – 116-112, 116-112, 116-112!

Общий гонорар составил 190 миллионов долларов. До боя распределение этой суммы было на стороне Усика – 60 на 40. Однако издание Marca предоставило другую информацию о распределении после поединка – Александр получил от общей суммы 55%, а Тайсон – 45%. Таким образом, украинский боксер заработал за реванш 104.5 миллионов долларов, а британец – 85.5.

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