Британский супертяж не верит, что Усика можно победить. Назвал причину

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Британский супертяж Фабио Уордли поддерживает соотечественника Даниэля Дюбуа в поединке против Александра Усика, однако не верит, что украинца можно победить.

«Против Усика будет тяжело. Я всегда поддерживаю своих, британцев, хочу, чтобы титулы были у нас дома, но Усик… Он особенный, кажется, что его невозможно остановить».

«Такое ощущение, что у него есть миссия и он просто непобедимый. Так или иначе, он найдет путь к победе», – сказал Уордли.

Поединок за все титулы супертяжелого веса состоится 19 июля на стадионе Уэмбли.

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sport.ua