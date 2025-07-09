Сборная Украины сыграет на чемпионате Европы по мотоболу

С 9 по 13 июля 2025 года в нидерландском городке Будель пройдет долгожданный чемпионат Европы по мотоболу, в котором после пятилетнего перерыва примет участие сборная Украины. Турнир состоится на арене MBV Budel, а соперниками украинцев станут команды Франции, Германии, Литвы и хозяев турнира — Нидерландов. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Новый виток для украинского мотобола

Сборная Украины последний раз выступала на европейском первенстве в 2019 году. Возвращение на континентальную арену стало возможным благодаря усилиям Федерации мотобола Украины и энтузиастов, которые продолжают развивать этот малораспространённый, но зрелищный вид спорта.

Согласно регламенту турнира, сначала команды сыграют групповой этап по круговой системе. Далее четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал, где разыграют путевки в финал и матч за третье место. Подробное расписание пока не опубликовано, и информация о трансляциях также отсутствует.

История украинского мотобола: от легенд до возрождения

Украина имеет богатую мотобольную историю. В 2001 году национальная команда завоевала бронзу чемпионата Европы, а уже в 2002-м — серебро. Кроме того, независимая Украина пять раз становилась хозяйкой чемпионата Европы: в Кременчуге, Вишняках, Шахтерске, Енакиеве и Вознесенске.

Еще в советские годы украинские команды входили в элиту мотобола. Особое место в истории занимает “Вымпел” из Полтавы, основанный в 1966 году. Под руководством тренера Анатолия Ковгана команда добилась феноменального успеха: в 1973 году “Вымпел” выиграл чемпионат и Кубок СССР, не проиграв ни одного матча, и забив рекордные 106 голов за сезон. Нападающий Валерий Кудинов установил абсолютный рекорд результативности — 73 мяча за сезон, который не побит до сих пор.

На волне успеха был построен мототрек в Розсошенцах, который вмещал до 30 тысяч зрителей. Однако после распада СССР “Вымпел” пришёл в упадок, а мототрек стал заброшенным. Только в 2021 году его территорию выкупил бизнесмен Сергей Иващенко, планирующий построить современный футбольный стадион.

Что такое мотобол?

Мотобол — это зрелищный вид спорта, который напоминает футбол, но играется на мотоциклах. Игра ведется на поле размером около 100×55 метров, с гаревым или асфальтным покрытием. В каждой команде — пять игроков: четыре на мотоциклах и один пеший вратарь.

Интересно, что до 1971 года вратарь обязан был постоянно держаться за мотоциклетную раму, чтобы быть “в игре”. Сегодня правила предусматривают игру в четыре периода по 20 минут, с перерывами и возможным овертаймом или серией пенальти в случае ничейного результата.

Мотоциклы, используемые в мотоболе, мало отличаются от кроссовых, но имеют специальные дуги для ведения мяча и плуги для предотвращения попадания мяча под байк. Основной выбор спортсменов — двухтактные модели GasGas объёмом 250 см³.

Мяч в мотоболе — крупнее футбольного: его окружность составляет от 119 до 126 см, а вес — до 1,2 кг.

Правила просты, но требуют высокой технической подготовки и координации. Поле не имеет центрального круга, а вход мотоциклистов в вратарскую зону запрещен. Очки начисляются следующим образом: 2 — за победу, 1 — за ничью, 0 — за поражение.

Интерес к мотоболу растет

Хотя мотобол и не так популярен, как футбол или баскетбол, интерес к нему в Европе продолжает расти. Франция, Германия и Нидерланды имеют давние традиции в этом виде спорта, а участие Украины в чемпионате Европы-2025 может стать стимулом к новому этапу развития.

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