Двое сотрудников покинули Red Bull вместе с Хорнером

Кроме уволенного руководителя команды Кристиана Хорнера Red Bull Racing покинули ещё двое сотрудников из числа руководства.

Пол Смит освобожден от обязанностей директора по коммуникациям и социальным сетям Red Bull Racing и Red Bull Technology. Смит считался правой рукой Хорнера, он помогал ему разобраться с ситуацией, когда в прошлом году сотрудница Red Bull обвинила его в неподобающем поведении.

Кроме того, Оливер Хьюз покинул пост коммерческого директора. Он проработал в Red Bull восемь с половиной лет, начав с должности руководителя отдела маркетинга, затем став директором по маркетингу, а затем и коммерческим директором.

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