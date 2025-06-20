Ральф Шумахер: Хюлкенберг и Ферстаппен неплохо ладят

Ральф Шумахер считает, что Нико Хюлкенберг неплохо подошёл бы на роль напарника Макса Ферстаппена в Red Bull Racing. По мнению бывшего гонщика Формулы 1, ныне эксперта немецкого телеканала Sky Deutschland, Хюлкенберга Макс бы ценил выше, чем некоторых из его предыдущих коллег».

В этом году у четырёхкратного чемпиона мира уже менялись напарники – после двух этапов место Лиама Лоусона занял Юки Цунода, но нельзя сказать, что это привело к заметным изменениям в результатах, хотя японский гонщик уже трижды зарабатывал очки. Однако его лучшим результатом остаётся 9-е место в Бахрейне.

Шумахер, принимая участие в подкасте Backstage Boxengasse, предположил, что кандидатуру Хюлкенберга однозначно стоило бы рассматривать, в том числе и потому, что у опытного немецкого гонщика хорошие отношения с Ферстаппеном.

«Думаю, они неплохо ладят друг с другом, – считает Ральф. – К тому же, полагаю, Ферстаппен ценил бы его выше, чем некоторых бывших напарников. Очень важно найти правильный баланс между теорией, расчётами и тем, что гонщик чувствует за рулём машины на реальной трассе.

Не хочется никого недооценивать, но вполне могу представить, что в Sauber получают наиболее адекватную информацию о работе машины именно благодаря Хюлкенбергу».

Достаточно сказать, что за 10 этапов сезона Нико уже набрал 20 очков – ровно столько, сколько прежние гонщики швейцарской команды, Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу, заработали за два предыдущих года.

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