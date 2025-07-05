Какие соревнования сейчас идут кроме футбола и теннис

Помимо мировых турниров по теннису и футболу, сейчас идёт множество других значимых соревнований в различных видах спорта. Зрители следят за велогонками, мотогонками, бейсболом, водными видами спорта и даже киберспортом. Это разнообразие открывает широчайшие возможности для болельщиков и спортсменов. В статье редакция euro.com.ua разберёт актуальные события, их значимость и где можно наблюдать трансляции. Вы узнаете, какие турниры сейчас на пике популярности и почему стоит обратить на них внимание.

Велоспорт и автоспорт

Тур де Франс стартовал 5 июля и продлится до 27 июля, включая 21 этап по всей Франции.

стартовал 5 июля и продлится до 27 июля, включая 21 этап по всей Франции. Британский Гран-при Формулы 1 проходит с 4 по 6 июля на трассе Сильверстоун.

проходит с 4 по 6 июля на трассе Сильверстоун. В дни Гран-при также идут гонки MotoGP, включая этап на Сакссвуде с 11 по 13 июля.

Соревнования по дартсу и боксу

В Польше (Гливице) проходит Poland Darts Masters , где сыграют 16 топ‑игроков мира, включая Литтлера и ван Гервена. Турнир продлится 4–5 июля.

, где сыграют 16 топ‑игроков мира, включая Литтлера и ван Гервена. Турнир продлится 4–5 июля. Боксерский график 2025 года включает бои в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Лондоне — в июне и июле промоутеры представляют серии матчей .

Бейсбол и баскетбол

MLB All-Star Game состоится 15 июля в Атланте, а неделя перед этим насыщена событиями — Draft, Derby, матчи и шоу.

состоится 15 июля в Атланте, а неделя перед этим насыщена событиями — Draft, Derby, матчи и шоу. В это же время проходят NBA Summer League, включая Калифорнию и Солт-Лейк Сити.

Водные виды спорта и многоборье

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Сингапуре с 11 июля по 3 августа .

пройдёт в Сингапуре с 11 июля по 3 августа . World Games 2025 в Чэнду (7–17 августа) включает уникальные виды спорта: дрон-рейсинг, лакрос, подводное плавание и др.

Киберспорт

Esports World Cup 2025 с 8 июля по 24 августа в Эр-Рияде — крупнейший турнир с призовым фондом $70 млн, 26 дисциплин.

с 8 июля по 24 августа в Эр-Рияде — крупнейший турнир с призовым фондом $70 млн, 26 дисциплин. В рамках EWC пройдёт PUBG Mobile World Cup, 25 июля — 3 августа, 24 команды, $3 млн призов.

Все ключевые соревнования

Вид спорта Название турнира Даты Место проведения Велоспорт Тур де Франс 5–27 июля Франция Автоспорт British GP (F1) 4–6 июля Сильверстоун, Великобритания Дартс Poland Darts Masters 4–5 июля Гливице, Польша Бокс Серия боёв июнь–июль США, Великобритания Бейсбол MLB All-Star Week 11–15 июля Атланта, США Баскетбол NBA Summer League начало–середина июля США Водные виды Чемпионат мира по водным видам 11 июля – 3 августа Сингапур Многоборье World Games 7–17 августа Чэнду, Китай Киберспорт Esports World Cup 8 июля – 24 августа Эр-Рияд, Саудовская Аравия PUBG Mobile World Cup 25 июля – 3 августа Эр-Рияд

Поддержка наших

Как видим, летний спортивный сезон предлагает не только популярные Уимбилдон или Клубный Чемпионат Мира, но и множество конкурирующих дисциплин — велогонки, мотоспорт, бейсбол, киберспорт и уникальные виды. Это отличная возможность расширить область интересов, найти новые увлечения и поддержать украинских спортсменов. Следите за календарём и выбирайте самые захватывающие события!

Напомним, мы также писали о том, как Ястремская уступила в Уимблдоне.