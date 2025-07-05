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Какие соревнования сейчас идут кроме футбола и тенниса
Разное

Что посмотреть? Какие соревнования проходят сейчас, кроме тенниса и футбола

Узнайте о главных спортивных событиях июля: велогонки, автоспорт, бейсбол, дартс, водные чемпионаты, киберспорт и кубки PUBG Mobile.

Помимо мировых турниров по теннису и футболу, сейчас идёт множество других значимых соревнований в различных видах спорта. Зрители следят за велогонками, мотогонками, бейсболом, водными видами спорта и даже киберспортом. Это разнообразие открывает широчайшие возможности для болельщиков и спортсменов. В статье редакция euro.com.ua разберёт актуальные события, их значимость и где можно наблюдать трансляции. Вы узнаете, какие турниры сейчас на пике популярности и почему стоит обратить на них внимание.

Велоспорт и автоспорт

  • Тур де Франс стартовал 5 июля и продлится до 27 июля, включая 21 этап по всей Франции.
  • Британский Гран-при Формулы 1 проходит с 4 по 6 июля на трассе Сильверстоун.
  • В дни Гран-при также идут гонки MotoGP, включая этап на Сакссвуде с 11 по 13 июля.
Какие соревнования сейчас идут кроме футбола и теннис

Соревнования по дартсу и боксу

  • В Польше (Гливице) проходит Poland Darts Masters, где сыграют 16 топ‑игроков мира, включая Литтлера и ван Гервена. Турнир продлится 4–5 июля.
  • Боксерский график 2025 года включает бои в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Лондоне — в июне и июле промоутеры представляют серии матчей .

Бейсбол и баскетбол

  • MLB All-Star Game состоится 15 июля в Атланте, а неделя перед этим насыщена событиями — Draft, Derby, матчи и шоу.
  • В это же время проходят NBA Summer League, включая Калифорнию и Солт-Лейк Сити.
Какие соревнования сейчас идут кроме футбола и теннис

Водные виды спорта и многоборье

  • Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Сингапуре с 11 июля по 3 августа .
  • World Games 2025 в Чэнду (7–17 августа) включает уникальные виды спорта: дрон-рейсинг, лакрос, подводное плавание и др.

Киберспорт

  • Esports World Cup 2025 с 8 июля по 24 августа в Эр-Рияде — крупнейший турнир с призовым фондом $70 млн, 26 дисциплин.
  • В рамках EWC пройдёт PUBG Mobile World Cup, 25 июля — 3 августа, 24 команды, $3 млн призов.
Какие соревнования сейчас идут кроме футбола и теннис

Все ключевые соревнования

Вид спортаНазвание турнираДатыМесто проведения
ВелоспортТур де Франс5–27 июляФранция
АвтоспортBritish GP (F1)4–6 июляСильверстоун, Великобритания
ДартсPoland Darts Masters4–5 июляГливице, Польша
БоксСерия боёвиюнь–июльСША, Великобритания
БейсболMLB All-Star Week11–15 июляАтланта, США
БаскетболNBA Summer Leagueначало–середина июляСША
Водные видыЧемпионат мира по водным видам11 июля – 3 августаСингапур
МногоборьеWorld Games7–17 августаЧэнду, Китай
КиберспортEsports World Cup8 июля – 24 августаЭр-Рияд, Саудовская Аравия
PUBG MobileWorld Cup25 июля – 3 августаЭр-Рияд

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Как видим, летний спортивный сезон предлагает не только популярные Уимбилдон или Клубный Чемпионат Мира, но и множество конкурирующих дисциплин — велогонки, мотоспорт, бейсбол, киберспорт и уникальные виды. Это отличная возможность расширить область интересов, найти новые увлечения и поддержать украинских спортсменов. Следите за календарём и выбирайте самые захватывающие события!

Напомним, мы также писали о том, как Ястремская уступила в Уимблдоне.

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