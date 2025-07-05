Какие соревнования сейчас идут кроме футбола и теннис

Помимо мировых турниров по теннису и футболу, сейчас идёт множество других значимых соревнований в различных видах спорта. Зрители следят за велогонками, мотогонками, бейсболом, водными видами спорта и даже киберспортом. Это разнообразие открывает широчайшие возможности для болельщиков и спортсменов. В статье редакция euro.com.ua разберёт актуальные события, их значимость и где можно наблюдать трансляции. Вы узнаете, какие турниры сейчас на пике популярности и почему стоит обратить на них внимание.
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Велоспорт и автоспорт
- Тур де Франс стартовал 5 июля и продлится до 27 июля, включая 21 этап по всей Франции.
- Британский Гран-при Формулы 1 проходит с 4 по 6 июля на трассе Сильверстоун.
- В дни Гран-при также идут гонки MotoGP, включая этап на Сакссвуде с 11 по 13 июля.
Соревнования по дартсу и боксу
- В Польше (Гливице) проходит Poland Darts Masters, где сыграют 16 топ‑игроков мира, включая Литтлера и ван Гервена. Турнир продлится 4–5 июля.
- Боксерский график 2025 года включает бои в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Лондоне — в июне и июле промоутеры представляют серии матчей .
Бейсбол и баскетбол
- MLB All-Star Game состоится 15 июля в Атланте, а неделя перед этим насыщена событиями — Draft, Derby, матчи и шоу.
- В это же время проходят NBA Summer League, включая Калифорнию и Солт-Лейк Сити.
Водные виды спорта и многоборье
- Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Сингапуре с 11 июля по 3 августа .
- World Games 2025 в Чэнду (7–17 августа) включает уникальные виды спорта: дрон-рейсинг, лакрос, подводное плавание и др.
Киберспорт
- Esports World Cup 2025 с 8 июля по 24 августа в Эр-Рияде — крупнейший турнир с призовым фондом $70 млн, 26 дисциплин.
- В рамках EWC пройдёт PUBG Mobile World Cup, 25 июля — 3 августа, 24 команды, $3 млн призов.
Все ключевые соревнования
|Вид спорта
|Название турнира
|Даты
|Место проведения
|Велоспорт
|Тур де Франс
|5–27 июля
|Франция
|Автоспорт
|British GP (F1)
|4–6 июля
|Сильверстоун, Великобритания
|Дартс
|Poland Darts Masters
|4–5 июля
|Гливице, Польша
|Бокс
|Серия боёв
|июнь–июль
|США, Великобритания
|Бейсбол
|MLB All-Star Week
|11–15 июля
|Атланта, США
|Баскетбол
|NBA Summer League
|начало–середина июля
|США
|Водные виды
|Чемпионат мира по водным видам
|11 июля – 3 августа
|Сингапур
|Многоборье
|World Games
|7–17 августа
|Чэнду, Китай
|Киберспорт
|Esports World Cup
|8 июля – 24 августа
|Эр-Рияд, Саудовская Аравия
|PUBG Mobile
|World Cup
|25 июля – 3 августа
|Эр-Рияд
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Как видим, летний спортивный сезон предлагает не только популярные Уимбилдон или Клубный Чемпионат Мира, но и множество конкурирующих дисциплин — велогонки, мотоспорт, бейсбол, киберспорт и уникальные виды. Это отличная возможность расширить область интересов, найти новые увлечения и поддержать украинских спортсменов. Следите за календарём и выбирайте самые захватывающие события!
Напомним, мы также писали о том, как Ястремская уступила в Уимблдоне.