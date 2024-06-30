Нові комбо-карти Hamster Kombat на 30 червня та 1 липня ВІДЕО

З 15:00 гравці зможуть придбати три унікальні карти в Хамстер Комбат, кожна з яких додасть нові можливості та бонуси. Не пропустіть цей шанс збільшити свої ігрові досягнення та заробити додаткові монети.

Що таке комбо-карти?

Комбо-карти — це спеціальний набір карт, який приносить гравцям значні бонуси. Зібравши всі три карти з набору, ви можете заробити до 5 000 000 монет на свій рахунок. Ці карти оновлюються щодня, тому важливо стежити за новими комбінаціями та своєчасно їх придбати.

Нові карти на сьогодні

Сьогоднішні комбо-карти доступні після 15:00. Гравці зможуть придбати наступні карти:

Карта №1: KYB на вкладке Карта №2: Tokenomics expert на вкладке PR&Team Карта №3: TG Leaders на вкладке Specials

Ці карти запропонують унікальні можливості та бонуси, які допоможуть вам покращити свої ігрові стратегії та збільшити баланс монет.

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Як отримати комбо-карти?

Щоб отримати комбо-карти, виконайте наступні кроки:

Запустіть Telegram на вашому пристрої. Знайдіть бота Hamster Kombat і перейдіть у розділ «Комбо-карти». Придбайте потрібні карти з поточного набору після 15:00.

Слідкуйте за оновленнями і не пропустіть можливість отримати нові карти щодня.

Переваги комбо-карт

Використання комбо-карт дає безліч переваг:

Збільшення балансу монет: Зібравши всі карти, ви отримаєте значне збільшення балансу.

Зібравши всі карти, ви отримаєте значне збільшення балансу. Покращення ігрових стратегій: Комбо-карти допомагають розробити ефективні стратегії для досягнення цілей у грі.

Комбо-карти допомагають розробити ефективні стратегії для досягнення цілей у грі. Додаткові бонуси: Кожна карта надає унікальні бонуси, які допоможуть у ігровому процесі.

Схожі на Hamster Kombat проєкти

Для тих, хто шукає можливості заробітку в інтернеті з мінімальними або без початкових вкладень, окрім Hamster Kombat, існує багато інших проектів:

Перспективи розвитку Hamster Kombat

Проект Hamster Kombat продовжує активно розвиватися, і незабаром планується листинг токенів HMSTR. Очікується, що торги розпочнуться на різних криптовалютних біржах через місяць. Нижче наведені декілька бірж, які можуть підтримати листинг Hamster:

KUCOIN – перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat.

BINANCE — здобула славу завдяки власній надійності та зручному функціоналу, який сподобався багатьом;

OKX — платформа, що поєднує в собі всі необхідні елементи для комфортного використання як новачками, так і досвідченими трейдерами;

ByBit — привернула широкий спектр користувачів і впровадила одні з найновіших технологій, завдяки чому трейдери отримали великий прибуток від угод;

BingX — ця платформа заслуговує уваги насамперед завдяки своїй надійності та комфорту;

GateIO — підтримує багато криптовалют і надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit — зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Не пропустіть можливість придбати нові комбо-карти сьогодні, 30 червня, о 15:00. Ці карти допоможуть вам значно покращити свої ігрові досягнення та заробити більше монет. Слідкуйте за оновленнями і будьте готові до нових можливостей в Hamster Kombat!