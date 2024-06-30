Нові комбо-карти Hamster Kombat на 30 червня та 1 липня ВІДЕО

З 15:00 гравці зможуть придбати три унікальні карти в Хамстер Комбат, кожна з яких додасть нові можливості та бонуси. Не пропустіть цей шанс збільшити свої ігрові досягнення та заробити додаткові монети.
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Що таке комбо-карти?
Комбо-карти — це спеціальний набір карт, який приносить гравцям значні бонуси. Зібравши всі три карти з набору, ви можете заробити до 5 000 000 монет на свій рахунок. Ці карти оновлюються щодня, тому важливо стежити за новими комбінаціями та своєчасно їх придбати.
Нові карти на сьогодні
Сьогоднішні комбо-карти доступні після 15:00. Гравці зможуть придбати наступні карти:
- Карта №1: KYB на вкладке
- Карта №2: Tokenomics expert на вкладке PR&Team
- Карта №3: TG Leaders на вкладке Specials
Ці карти запропонують унікальні можливості та бонуси, які допоможуть вам покращити свої ігрові стратегії та збільшити баланс монет.
ВІДЕО
Як отримати комбо-карти?
Щоб отримати комбо-карти, виконайте наступні кроки:
- Запустіть Telegram на вашому пристрої.
- Знайдіть бота Hamster Kombat і перейдіть у розділ «Комбо-карти».
- Придбайте потрібні карти з поточного набору після 15:00.
Слідкуйте за оновленнями і не пропустіть можливість отримати нові карти щодня.
Переваги комбо-карт
Використання комбо-карт дає безліч переваг:
- Збільшення балансу монет: Зібравши всі карти, ви отримаєте значне збільшення балансу.
- Покращення ігрових стратегій: Комбо-карти допомагають розробити ефективні стратегії для досягнення цілей у грі.
- Додаткові бонуси: Кожна карта надає унікальні бонуси, які допоможуть у ігровому процесі.
Схожі на Hamster Kombat проєкти
Для тих, хто шукає можливості заробітку в інтернеті з мінімальними або без початкових вкладень, окрім Hamster Kombat, існує багато інших проектів:
Перспективи розвитку Hamster Kombat
Проект Hamster Kombat продовжує активно розвиватися, і незабаром планується листинг токенів HMSTR. Очікується, що торги розпочнуться на різних криптовалютних біржах через місяць. Нижче наведені декілька бірж, які можуть підтримати листинг Hamster:
- KUCOIN – перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat.
- BINANCE — здобула славу завдяки власній надійності та зручному функціоналу, який сподобався багатьом;
- OKX — платформа, що поєднує в собі всі необхідні елементи для комфортного використання як новачками, так і досвідченими трейдерами;
- ByBit — привернула широкий спектр користувачів і впровадила одні з найновіших технологій, завдяки чому трейдери отримали великий прибуток від угод;
- BingX — ця платформа заслуговує уваги насамперед завдяки своїй надійності та комфорту;
- GateIO — підтримує багато криптовалют і надає гарантовані торгові опції;
- WhiteBit — зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.
Не пропустіть можливість придбати нові комбо-карти сьогодні, 30 червня, о 15:00. Ці карти допоможуть вам значно покращити свої ігрові досягнення та заробити більше монет. Слідкуйте за оновленнями і будьте готові до нових можливостей в Hamster Kombat!