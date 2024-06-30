15 минут до старта: Комментарий Оскара Пиастри

Оскар Пиастри вчера сильно расстроился, когда его лучший квалификационный круг был удалён из-за неочевидного нарушения пределов трассы, и попытка McLaren это оспорить ни к чему не привела. Но перед стартом Гран При Австрии у австралийского гонщика McLaren боевой настрой…

Оскар Пиастри: «Сегодня новый день и всё по-другому. Хотя, конечно, процесс подготовки к гонке проходил более болезненно, но мы приложим все усилия, всё-таки у нас быстрая машина, так что постараемся отыгрывать позиции и пробиваться вперёд. Туда, откуда мы должны были стартовать.

В теории на этой трассе не так уж сложно обгонять, хотя сегодня очень жарко, и это будет сказываться на работе шин. Но какие-то возможность наверняка будут, и мы постараемся ими воспользоваться».

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