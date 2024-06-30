Коко Гауфф: «Мой опыт после поражения на Уимблдоне в первом круге прошлого года научил меня, что плохие моменты не длятся вечно»

Вторая ракетка мира Коко Гауфф ответила на вопросы журналистов накануне своего старта на Уимблдоне

— Коко, что вы чувствуете, вернувшись на Уимблдон?

— Я прекрасно чувствую себя, вернувшись сюда. Я люблю этот турнир. Мне нравится играть здесь. Да, я очень взволнована, что сыграю здесь.

— Прошло пять лет с тех пор, как вы совершили здесь свой огромный прорыв. Если бы вы могли рассказать той девушке, чего вы достигли к этому времени… Вы бы ожидали этого, потому что у вас уже были высокие ожидания, или весь этот успех стал неожиданностью?

— Думаю, что понемногу и то, и другое. Я думаю, что в том возрасте у меня были высокие ожидания. И я до сих пор их имею. Очевидно, что у всех есть высокие ожидания, особенно когда вы перешли в тур в таком юном возрасте. Да, я думаю, что это было одновременно и неожиданностью, но и также я была довольна результатом.

— Имеет ли для вас значение то, что Ига Швёнтек оказалась в другой половине сетки?

— Нет. То есть есть же другие турниры, где мы в одной или разных половинах сетки. Для меня это не имеет значения. Если ты хочешь победить, ты должен обыграть всех, независимо от того, где они находятся по результатам жеребьевки.

— Могли бы вы сравнить свои собственные ощущения относительно своей игры год назад, когда вы проиграли в первом круге Софии Кенин, и сейчас?

— О, Боже, я бы хотела, чтобы после того матча, я видела себя сейчас. Это был тяжелый момент для меня. Думаю, первые две-три недели после этого я морально находилась в плохом состоянии. Мне было трудно осознать, что у меня есть еще так много времени. Когда такое случается, ты просто чувствуешь вес всего, что на тебе лежит. Но я думаю, что я просто очень выросла. Я рада, что использовала этот момент, чтобы просто стремиться стать лучше. Я все еще знаю, что я еще далеко не та, кем могла бы быть. Думаю, этот опыт научил меня, что плохие моменты не длятся вечно. Эта часть сезона была тяжелой, но следующая часть была лучшей в моей жизни. Это просто показывает, что плохие моменты не длятся вечно.

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