Гамбург. 29-летняя Вернер выиграла дебютный матч в Туре, две сеяные проиграли на старте

Результаты матчей первого круга на турнире WTA 250 в Германии



Гамбург, Германия • 14-20 июля • грунт • $275,094

Действующая чемпионка: Анна Бондар (Венгрия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Каролин Вернер (Германия, Q) – Каролина Штайнер (Германия, Q) 7:6(4), 6:2

Синья Краус (Австрия) – Берфу Дженгиз (Турция) 4:6, 7:5, 6:4

Анна Бондар (Венгрия, 7) – Нома Ноха Акугуэ (Германия, WC) 6:4, 3:6, 7:6(3)

Лейре Ромеро Гормас (Испания) – Николь Фосса Уэрго (Италия, LL) 6:1, 6:1

Аранча Рус (Нидерланды) – Сада Нахимана (Бурунди, LL) 6:2, 6:1

Кайя Юван (Словения) – Мария Тимофеева (-, Q) 7:6(4), 6:1

Луиза Чирико (США) – Маяр Шериф (Египет, 8) 4:6, 7:5, 3:0 (отказ)

Лоис Буассон (Франция, 5/WC) – Юлия Грабгер (Австрия) 6:1, 6:3

Тамара Корпач (Германия) – Ралука Шербан (Кипр) 6:4, 6:3

Астра Шарма (Австралия) – Ариана Гирлингс (Испания, Q) 7:6(4), 3:6, 6:2

Настасья Шунк (Германия, WC) – Моюка Утидзима (Япония, 6) 7:5, 6:3

Далма Галфи (Венгрия) – Александра Крунич (Сербия, Q) 6:4, 6:1

Диан Парри (Франция) – Тара Вюрт (Хорватия) 7:6(9), 3:6, 7:5

Каролин Вернер (№303 WTA) впервые играет на турнире WTA и записала в свой актив первую победу в основной сетке. Отметим, что месяц назад 29-летняя немка установила персональный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на 289-е место.

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