Олимпиада. Эррани и Паолини – первые олимпийские чемпионки в теннисе из Италии

На турнире в Париже состоялся решающий матч в женском парном разряде

Париж, Франция • 27 июля – 4 августа • грунт

Сетка турнира: парный разряд

Финалом в женском парном разряде в столице Франции завершился олимпийский турнир.

Сара Эррани и Жасмин Паолини в матче за золотые награды обыграли “нейтральных” теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер со счётом 2:6, 6:1, 10-7. Отметим, что 37-летняя Эррани собрала “Золотой карьерный Grand Slam” в парном разряде. Итальянка ранее побеждала на Australian Open (2013, 2014), Ролан Гаррос (2012), Уимблдоне (2014) и US Open (2012).

Для итальянского тенниса это всего вторая медаль на Олимпийских играх в Открытой Эре. Напомним, что вчера Лоренцо Музетти стал бронзовым призёром в одиночном разряде, обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима.

Ранее сегодня в матче за третье место в парном турнире победу одержали испанки Кристина Букша и Сара Соррибес Тормо, которые оказались сильнее Каролины Муховой и Линды Носковой из Чехии – 6:2, 6:2.

Для Испании эта медаль стала 14-й в теннисе (второе место по общему количеству среди всех стран), в том числе пятая бронзовая. Последний раз женский дуэт из Испании выигрывал медаль в 2008 году в Пекине, когда Анабель Медина Гарригес и Виргиния Руано Паскуаль заняли второе место.

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