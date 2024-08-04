В Ford расширили сотрудничество с Red Bull

В 2026 году Red Bull Racing перейдёт на силовые установки, разработанные в сотрудничестве с компанией Ford. Когда стороны только объявили о начале совместной работы, в Ford отвечали только за электрическую составляющую силовой установки. Однако по мере развития отношений стороны расширяли сотрудничество, и сейчас инженеры Ford разрабатывают всё больше компонентов.

«Когда стало известно, что у Red Bull не получилось договориться с Porsche, я буквально нашёл адрес электронной почты Кристиана Хорнера и отправил ему письмо с вопросом: «Не хотите с нами пообщаться?» – рассказал руководитель Ford Performance Motorsport Марк Рашбрук. – Сейчас наше сотрудничество на таком уровне, что мы не говорим Red Bull, что и как делать. Они уже столько лет в Формуле 1, что в основном это мы спрашиваем, что им нужно для успеха.

Исходя из первоначальных договорённостей, мы должны были внести свой вклад только в электрическую составляющую силовой установки 2026 года. Но теперь мы работаем ещё и с турбонаддувом и предоставляем испытательные стенды для двигателя внутреннего сгорания, поскольку у Ford есть необходимые знания и оборудование для этого.

Наш девиз – обещать меньше, но добиваться большего».

Источник