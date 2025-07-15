Ильвес – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1-го раунда квалификации Лиги Европы

UA-Футбол организует комментарий ответного поединка 1-го раунда квалификации второго по значимости клубного европейского турнира между донецким "Шахтером" и финским "Ильвесом".

В прошлый четверг "Шахтер" уничтожил "Ильвес" (6:0) и теперь команде Турана остается спокойно перешагнуть разбитых финнов у них же дома. Ответный матч с "горняками" финская команда проведет на своем домашнем стадионе "Таммела", который вмещает 5 050 зрителей. Пойдет ли "Шахтер" за еще одним разгромом? Какой состав выставит Туран? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 17 июля – в 18:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

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