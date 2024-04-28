<img title="Мотта станет новым тренером Ювентуса — источник" src="/wp-content/uploads/2024/04/f5bd7d4c7ab9869271d6df91b39794ea.jpg" alt="Мотта станет новым тренером

Главный тренер Болонье Тиаго Мотта возглавит туринский Ювентус.

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, контракт с итальянцем будет рассчитан до 2026 с опцией продления еще на один год.

Отметим, что текущее соглашение Мотты с Болонью завершается в июне этого года.

Пока «красно-синие» занимают 4 место в турнирной таблице Серии А, опережая ближайшего конкурента, римскую Рому, на 4 очка.

Раньше мы сообщали о желании нынешнего тренера Ювентуса Массимилиано Аллегри остаться в команде.

champion.com.ua