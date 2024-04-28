Леклер и Сайнс помогали создавать особую раскраску машин

В Ferrari продолжают интриговать болельщиков и, вероятно, до последнего момента не будут показывать особую версию раскраски машин Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, специально разработанную для гоночного уик-энда в Майами.

О том, что традиционная цветовая гамма изменится, известно с начала недели, но пока мы видели только новую униформу команды, причём название этого цвета звучит весьма романтично – Azzurro La Plata.

Судя по всему, этот же оттенок светло-голубого мы увидим и в оформлении SF-24, причём обоих гонщиков пригласили участвовать в разработке цветовой схемы, и они с энтузиазмом взялись за дело, хотя сначала сделали вид, что удивились такому предложению.

Вместе со штатными дизайнерами Ferrari Шарль и Карлос обсуждали разные варианты, предлагая свои идеи. Например, Леклер сказал, что если в такой цвет покрасить колёсные диски, то это будет отлично смотреться. А Карлос предложил использовать Azzurro La Plata для оформления Halo.

Похоже, что такого же цвета будет заднее крыло или какая-то его часть. Итоги творческой дискуссии подвёл Шарль, сказавший: «Думаю, что в сочетании с цветом комбинезонов и шлемов всё будет выглядеть очень здорово! Просто огонь!»

Карлос, глядя на изображение на экране монитора, добавил: «Всё-всё очень нравится! Осталось отправиться в Майами, и я, если честно, уже сгораю от нетерпения!»

Понятно, что нас тоже разбирает любопытство, хотя мнения на этот счёт могут быть разными, в частности, в Италии не все одинаково отнеслись к идее перекрасить машины. Но мы уже упоминали, что это своего рода дань истории Ferrari: на двух последних этапах чемпионата мира 1964 года – в США и Мексике – машины Скудерии действительно выглядели непривычно. Красного цвета в их оформлении не было вообще – надеемся, на этот раз перемены не будут столь радикальными.

Остаётся добавить два момента: тогда, 60 лет назад, титул выиграл гонщик Скудерии Джон Сёртиз, а Ferrari завоевала Кубок конструкторов, и посвятить особую версию раскраски этим достижениям – хорошая идея.

И второе. Не все, вероятно, знают, что изначально отказ от красного цвета в оформлении машин Скудерии связан вовсе не с эстетическими соображениями, а с непростыми отношениями Энцо Феррари с итальянским национальным автоклубом ACI. В этих отношениях были разные периоды, и в 1964-м, когда Комендаторе рассорился с FIA из-за того, что ему отказали в омологации нового спорткара Ferrari 250 LM, он разгневался, что в ACI встали на сторону федерации.

Он даже вернул лицензию на участие в соревнованиях и пригрозил, что его гоночные машины больше никогда не будут красными. Напомним, что начиная с 30-х годов в этот цвет красили машины всех итальянских команд, и в мире автоспорта красный считался национальным цветом Италии. Что и говорить, заявление было громкое, однако на Гран При США в Уоткинс Глен на старт формально вышли не машины заводской команды из Маранелло, а Ferrari 158 заокеанской North American Racing Team. И понятно, что она имела полное право выкрасить свою технику в любой цвет, по своему усмотрению.

Но пилотировали машины всё те же Сёртиз и Лоренцо Бандини, причём Сёртиз уже был буквально в двух шагах от титула, хотя лидером личного зачёта в тот момент был Грэм Хилл. Как мы знаем, и в Уоткинс-Глен, и в Мехико Джон финишировал вторым, а события в финале сезона складывались так, что именно он стал чемпионом. В мировой гоночной истории Джон Сёртиз так и остался единственным, кому удалось выиграть титул и на двух, и на четырёх колёсах.

Кстати, гневался Энцо Феррари не так уж долго: на старте Гран При ЮАР, с которого начинался сезон 1965 года, машины Скудерии вновь были красными.

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