Мадрид. Бейлек продлила свою победную серию и сыграет против Рыбакиной в 1/8 финала

На турнире WTA 1000 в Испании продолжаются матчи третьего круга

Мадрид, Испания • 23 апреля — 4 мая • грунт • $8,770,480

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Юлия Путинцева (Казахстан) — Кэролайн Доулхайд (США) 6:2, 6:2

Дарья Касаткина (-, 10) — Анастасия Павлюченкова (-, 20) 7:6(5), 7:5

Сара Бейлек (Чехия, Q) — Эшлин Крюгер (США) 6:3, 6:1

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Маяр Шериф (Египет) 6:1, 6:4

Сара Бейлек (№136 WTA) выиграла пятый матч подряд в Мадриде и сравняла счёт в очных встречах с Эшлин Крюгер, которой проиграла в предыдущем сезоне в квалификации турнира WTA 250 в Остине. Чешка впервые вышла в 1/8 финала на турнире WTA 1000 и встретится с четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной. Ранее Бейлек не играла с теннисистками из топ-10.

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