Уникаха обыграла Тенерифе в финале Лиги чемпионов ФИБА

Команда из Малаги стала шестым победителем турнира в его недолгой истории

Уникаха одержала победу над Тенерифе в чисто испанском финале Лиги чемпионов ФИБА — 80:75.

Команда из Малаги достаточно уверенно выиграла первую половину встречи, которая (как и весь Финал четырех) проходила в сербском Белграде — 38:27.

Тенерифе вернулся в игру — по ходу третьей четверти преимущество лидера растаяло с +15 до +3. Но на финишном отрезке Уникахе удалось удержать небольшой отрыв от соперника и в итоге праздновать исторический триумф.

MVP Финала четырех был признан Кендрик Перри, который стал одним из самых результативных игроков в составе команды-победителя в решающей схватке — 17 очков.

Уникаха впервые в недолгой истории турнира пробилась в финал — и сразу же одержала победу над более опытным бойцом, двукратным победителем соревнования. Тенерифе потерпел второе поражение в четвертом для себя финале баскетбольной ЛЧ.

Баскетбол. Лига чемпионов ФИБА. Финал

Тенерифе — Уникаха — 75:80 (10:16, 17:22, 29:24, 19:18)

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