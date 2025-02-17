Разыгрывающий Черкасских Мавп Кошеватский — MVP игровой недели Суперлиги FAVBET-2024/25

В символическую сборную недели также вошли Рид, Уильямсон, Конев и Агафонов

Разыгрывающий Черкасских Мавп Лев Кошеватский признан MVP очередной игровой недели в Суперлиге Favbet, которая прошла с 13 по 16 февраля в Ивано-Франковске, Луцке и Ровно.

21-летний баскетболист помог своей команде добиться двух ярких и результативных побед — над второй командой чемпионата Киев-Баскетом (88:69) и Прикарпатьем-Говерлой (88:70). В первой из этих встреч Лев стал самым результативным игроком, а во втором стал автором дабл-дабла. Суммарный наработок разыгрывающего за эту неделю — 34 очка, 21 передача и 8 подборов, средний рейтинг эффективности — 25.0. Эта награда стала для молодого игрока первой в карьере.

Также была определена символическая сборная прошедшего тура.

Символическая пятерка игровой недели

Лев Кошеватский (Черкасские Мавпы) — в среднем 17.0 очка, 10.5 передачи, 4.0 подбора, 2.0 перехвата (РЭ 25.0)

Лейтерренс Рид (Прикарпатье-Говерла) — 20.0 очка, 5.5 передачи, 5.0 подбора (РЭ 20.0)

Кран Морис Уильямсон (БК Ровно) — 15.5 очка, 4.5 подбора, 3.0 перехвата 2.5 передачи (РЭ 19.0)

Владимир Конев (Днепр) — 14.5 очка, 7.5 подбора, 4.0 передачи, 1.5 перехвата, 1.5 блок-шота (РЭ 23.0)

Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы) — 20.0 очка, 8.0 подбора, 2.5 передачи (РЭ 25.5)

Одноклубник Кошеватского, 38-летний Агафонов, в пятый раз за сезон попал в символическую сборную недели (больше попаданий — 6 — только у Михаила Бублика из Кривбасса). Напомним, в вышеупомянутом матче с Киев-Баскетом опытный центровой стал историческим лидером Суперлиги по совершенным блок-шотам.

В Суперлиге FAVBET-2024/25 уверенно лидирует Днепр, выиграв 21 матч со старта чемпионата. Киев-Баскет — второй. Черкасские Мавпы по итогам бабла вышли на третью позицию.

Чемпионат ушел на международную паузу, связанную с играми национальной сборной. 21 и 24 февраля Украина сыграет со Словенией и Португалией в квалификации Евробаскета-2025.

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