Даллас вырвал победу над Оклахомой и вышел в финал Западной конференции

Дончич отметился очередным достижением

В ночь на 19 мая состоялся один матч 1/4 финала плей-офф НБА. Даллас дома в драматичном стиле обыграл Оклахому и вышел в финал Западной конференции — 117:116.

Гости были категорически настроены сравнять счет в серии и мощно провели первую половину встречи, выиграв ее 64:48. Но затем Маверикс совершили мощный камбек, и в итоге оформили победу на последних секундах.

Разыгрывающий Далласа Лука Дончич отметился трипл-даблом (29+10+10) и стал пятым игроком в истории НБА, которому такое достижение покорилось трижды подряд в матчах плей-офф.

НБА. Плей-офф. Западная конференция, полуфинал

Даллас Маверикс — Оклахома-Сити Тандер — 117:116 (23:30, 25:34, 35:26, 34:26)

Счет в серии — 4:2

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