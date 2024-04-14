Днепр одержал волевую победу над Черкасскими Мавпами и вышел в финал Суперлиги FAVBET

Победитель регулярного чемпионата уступал по ходу встречи в 19 очков, но сумел совершить камбэк в последней четверти
Днепр в максимально драматичном противостоянии вырвал победу над Черкасскими Мавпами в третьем матче полуфинальной серии Суперлиги FAVBET — 78:73.
Гости с первых минут выдали впечатляющий рывок, уйдя вперед на 14 очков, и в итоге уверенно выиграли первую четверть. Во второй десятиминутке днепряне попытались отыграться, но концовка четверти осталась за Мавпами, которые сумели даже упрочить преимущество и уйти на большой перерыв со счетом 41:24 в свою пользу.
В середине третьей четверти команда Владимира Коваля горела -19, но в решающем отрезке игры смогла совершить впечатляющий камбэк. В середине четвертой четверти Днепр впервые сравнял счет, затем вышел вперед и уже не упустил лидерство.
Напомним, в первом матче серии Мавпы сенсационно обыграли в гостях лидера регулярного сезона благодаря баззеру Александра Тищенко. Во втором матче Черкасские Мавпы были близки к проходу в финал, но позволили сопернику одержать волевую победу.
В финале Суперлиги FAVBET 2023/24 Днепр сразится с БК Ровно, которому хватило двух матчей для прохода Киев-Баскета.
- Суперлига FAVBET. Плей-офф. 1/2 финала. Третий матч
Днепр — Черкасские Мавпы — 76:73 (15:28, 9:13, 18:15, 36:17)
Днепр: Закурдаев (22 + 6 передач + 4 перехвата), Тимофеенко (18 + 9 подборов), Конев (17 + 6 подборов), Бондарчук (7), Сорочан (5), Сипало (4), Дубоненко (3 – 4 потери), Колдомасов (2)
Черкасские Мавпы: Агафонов (27 + 13 подборов), Бун (16 + 5 подборов + 6 передач + 4 перехвата), Руслов (9), Марченко (8), Тищенко (7), Новиков (6 + 5 подборов)