Днепр одержал волевую победу над Черкасскими Мавпами и вышел в финал Суперлиги FAVBET

Победитель регулярного чемпионата уступал по ходу встречи в 19 очков, но сумел совершить камбэк в последней четверти

Днепр в максимально драматичном противостоянии вырвал победу над Черкасскими Мавпами в третьем матче полуфинальной серии Суперлиги FAVBET — 78:73.

Гости с первых минут выдали впечатляющий рывок, уйдя вперед на 14 очков, и в итоге уверенно выиграли первую четверть. Во второй десятиминутке днепряне попытались отыграться, но концовка четверти осталась за Мавпами, которые сумели даже упрочить преимущество и уйти на большой перерыв со счетом 41:24 в свою пользу.

В середине третьей четверти команда Владимира Коваля горела -19, но в решающем отрезке игры смогла совершить впечатляющий камбэк. В середине четвертой четверти Днепр впервые сравнял счет, затем вышел вперед и уже не упустил лидерство.

Напомним, в первом матче серии Мавпы сенсационно обыграли в гостях лидера регулярного сезона благодаря баззеру Александра Тищенко. Во втором матче Черкасские Мавпы были близки к проходу в финал, но позволили сопернику одержать волевую победу.

В финале Суперлиги FAVBET 2023/24 Днепр сразится с БК Ровно, которому хватило двух матчей для прохода Киев-Баскета.

Суперлига FAVBET. Плей-офф. 1/2 финала. Третий матч

Днепр — Черкасские Мавпы — 76:73 (15:28, 9:13, 18:15, 36:17)

Днепр: Закурдаев (22 + 6 передач + 4 перехвата), Тимофеенко (18 + 9 подборов), Конев (17 + 6 подборов), Бондарчук (7), Сорочан (5), Сипало (4), Дубоненко (3 – 4 потери), Колдомасов (2)

Черкасские Мавпы: Агафонов (27 + 13 подборов), Бун (16 + 5 подборов + 6 передач + 4 перехвата), Руслов (9), Марченко (8), Тищенко (7), Новиков (6 + 5 подборов)

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