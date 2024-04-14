Следить
Футбол

Россонери едва не вырвали победу после 1:3. Сассуоло – Милан 3:3. Обзор матча и видео голов

Команды выдали зрелищный триллер

Россонери едва не вырвали победу после 1:3. Сассуоло – Милан 3:3. Обзор матча и видео голов

Sempre Milan

    • Подопечные Пиоли провалили начало встречи и уже к 10-й минуте уступали 0:2. Это повлияло на ход событий и теперь хотя бы ради ничьи надо было постараться.

    "Дьяволы" дважды восстанавливали паритет и избежали поражения. Чуквуэзе оформил "офсайдный дубль" и это стоило гостям победного камбэка.

    "Красно-черные" активно угрожали воротам соперника, но из 23-х ударов только семь попали в створ.

    Смотрите обзор матча 32-го тура чемпионата Италии Сассуоло – Милан.

    Реджо-Эмилия. Мапей Стедиум

    Сассуоло – Милан 3:3

    Голы: Пинамонти, 4, Лорьенте А., 10, 53 – Леау, 20, Йович, 59, Окафор, 84

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis