Як же епічно «Дніпро» вийшов у фінал Суперліги! З камбеком з «-19», тривогою та фантастичним Закурдаєвим

Після того, як «Черкаські Мавпи» не змогли закрити півфінальну серію плей-оф Суперліги до двох перемог у домашньому матчі, статус фаворита серії повернувся до «Дніпра» – де-де, а на власному майданчику команда Володимира Коваля мала б забирати своє і крокувати у золоте протистояння.

Так воно у підсумку і сталося – переможці регулярного чемпіонату виграли третій поєдинок з рахунком 78:73, упакували камбек у серії (з 0:1 на 2:1) і продовжать боротьбу за титул у фіналі з сенсаційним «Рівним».

👉 «Дніпро» переміг «Черкаські Мавпи» у 3-му матчі півфіналу Суперліги, відігравшись з «-19»

👉 «Дніпро» та «Рівне» зіграють у фіналі Суперліги з баскетболу

👉 Закурдаєв набрав 18 очок у 4-й чверті матчу з «Мавпами» – більше, ніж черкаський клуб разом узятий

Але якщо ви пропустили матч, обов’язково передивіться його у запису ось тут – бо цьогорічне протистояння «Дніпра» та «Мавп» стане класикою українського баскетбольного плей-оф.

Ось лише кілька ключових моментів, що натякнуть, наскільки епічне дійство відбувалось у «Шиннику»:

🔹 Артем Сліпенчук зміг здивувати «Дніпро» габаритною стартовою п’ятіркою, у якій вийшли одночасно три бігмени – Роман Новіков, Олександр Тіщенко і, звісно ж, Андрій Агафонов. Черкаська команда стартувала ривком 14:0, пропустивши перший кидок з гри під кінець п’ятої хвилини.

🔹 Агафонов провів феноменальну першу половину – 22+11 37-річний бігмен мав ще до великої перерви, на яку «Мавпи» пішли із гандикапом у 17 пунктів. «Дніпро» в цей час робив типову помилку команди, що програє багато – намагався врятуватися за рахунок переважно дальніх влучань. А воно не летіло від слова «взагалі»: 3/19 за стартові півгодини зустрічі.

🔹 Після третьої чверті («Мавпи» вели 56:42) вирішальна гра півфіналу перервалась хвилин на 40 через повітряну тривогу – і ця пауза змінила все. «Дніпро», який тільки за цей сезон провів під два десятки реально домашніх матчів, просто виявився краще адаптованим до складних обставин воєнної Суперліги – на заключну десятихвилинку вийшов реально рятувати матч, тоді як їхній суперник, таке враження, залишився у сховищі.

🔹 Потім були п’ятий фол Кирила Марченка (ключовий момент матчу, враховуючи, що Сліпенчук грав лише з одним легіонером – Джейлен Далкорт на майданчик не вийшов взагалі) і божевільні влучання Максима Закурдаєва. Герой фіналу Кубка України проводив поганий матч з кидкової точки зору (мав 2/9 з поля та 0/5 триочкових за три чверті) – але лише для того, щоб влаштувати феєрію у клатчі. У захисника «Дніпра» – 18 очок за останню чверть та де-факто переможна трійка секунд за 10 до фінальної сирени.

🔹 Ну а «Мавпам», як і у другому, програному у власному залі поєдинку півфіналу, просто не вистачило опцій та ротації. Коли напрацювався Агафонов (тільки п'ять очок за другу половину), а Ерік Бун був змушений грати на чотирьох фолах («Дніпро» дотепно атакував у нього на заключних хвилинах, розуміючи, що це будуть або легкі очки, або фол-аут лідера суперника), Черкаси забуксували – і пропустили доленосний ривок.

У підсумку – камбек «Дніпра» з «-19» і очікуваний ще від початку сезону, але неймовірно складний по суті вихід у фінальне протистояння. Воно за будь-якого результату буде історичним («Дніпро» має один титул чемпіона України, але ніколи не вигравав плей-оф, а «Рівне» може взяти золото у дебютному сезоні Суперліги), проте зараз видається, що головну за рівнем емоцій та драми серію року в українському баскетболі ми вже побачили. Якщо ви – ні, обов’язково компенсуйте це у вільний час.

Фото: ФБУ

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