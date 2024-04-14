Аж три команди мають шанс виграти Захід в останній день регулярки НБА. Що і кому для цього потрібно

Вперше в історії найсильнішої баскетбольної ліги світу одразу три команди мають шанс здобути перший номер посіву в одній конференції у заключний день регулярного чемпіонату.

Йдеться, звісно ж, про божевільний Захід, де загалом вистачає інтриг. Але найголовніша – хто у підсумку виграє конференцію та отримає перевагу домашнього майданчика в плей-оф аж до третього раунду включно.

На першу сходинку у Західній конференції НБА після 81 матчу претендують «Оклахома-Сіті», «Денвер» та «Міннесота». Прямо зараз вони мають ідентичне співвідношення перемог та поразок, 56-25.

У фінальний день регулярки усі три команди вийдуть на майданчик одночасно – о 22:30 за Києвом. «Тандер» прийматимуть «Даллас» (не має турнірної мотивації і ймовірно зіграє без лідерів на чолі з Лукою Дончичем), «Наггетс» на виїзді зіграють із «Мемфісом» (третій з кінця на Заході, давно ні на що не претендує), а «Міннесота» на домашньому майданчику зустрінеться з «Фініксом» (найскладніший матчап – «Санз» б’ються із «Новим Орлеаном» за шосту позицію і мають обов’язково перемагати).

І ось які сценарії існують перед цими поєдинками:

🔸 якщо усі три команди завершать свої матчі з однаковим результатом (тобто усі три або виграють, або програють одночасно), «Оклахома» стане першою, «Міннесота» – другою, а чинні чемпіони з «Денвера» – третіми;

🔸 якщо «Тімбервулвз» програють, а інші дві команди переможуть – «Тандер» теж виграють конференцію, бо мають перевагу над «Денвером» за додатковими показниками;

🔸 щоб першою стала «Міннесота», повинен поступитися «Денвер» – тоді вже «Тімбервулвз» випередять «Оклахому» за додатковими показниками;

🔸 а єдиний сценарій, який влаштовує «Наггетс» – поразка двох прямих конкурентів.

Хто з цієї трійки заслуговує на перший посів найбільше? Діліться думками у коментарях 👇

Фото: OKC Thunder / Twitter

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