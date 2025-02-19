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Баскетбол

Мусиенко занял пост исполняющего обязанности главного тренера Старого Луцка

Капитаном команды стал Александр Прозапас

Антон Мусиенко (справа), fbu.ua

Исполняющим обязанности главного тренера Старого Луцка назначен Антон Мусиенко.

Для 27-летнего Мусиенко (17 игр в текущем сезоне, 4,8 очка и 3,5 подбора в среднем за матч) это первый опыт работы в качестве тренера. В клубе, оглашая о новой должности Мусиенко, назвали его уже «экс»-игроком и «экс»-капитаном команды.

Помощниками Мусиенко, который известен по выступлениям за Киев, Инфиз, Николаев, Харьковских Соколов и Киев-Баскет, будут Владимир Журжий и бывший рулевой лучан Дмитрий Чайковский. Капитаном команды стал Александр Прозапас.

В турнирной таблице Суперлиги FAVBET Старый Луцк занимает седьмое место, добыв семь побед в 23 играх. Следующим соперником для луцкой команды будет Ровно: встреча состоится 23 февраля.

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