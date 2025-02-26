Багатскис: Федерации уже сейчас нужно связаться с игроками, играющими в США, и для них не должно быть никаких оправданий

Решительный спич коуча сине-желтых о кадровой ситуации в национальной команде

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис заявил, что рассчитывает на игроков, выступающих в США, в матчах предквалификационного раунда отбора на ЧМ-2027.

«Нам нужно понять свое место в европейском баскетболе. Честно признать, что мы там, где мы есть. И всем вместе сделать выводы – игрокам, тренерам, Федерации».

«Да, в стране идет война, многим не до баскетбола, но единственное, что мы можем сделать для страны, – это драться, как это было в матче против Португалии. «Теперь нам нужно будет подготовиться к квалификации в августе, и это будет далеко не прогулка».

«Я считаю, что Федерации уже сейчас нужно связаться с игроками, играющими в США, и для них не должно быть никаких оправданий. Меня никто не убедит, что игрок не может прилететь, чтобы летом потренироваться и сыграть четыре матча за сборную. Если это для них слишком много, то я тогда ничего не понимаю».

«Надо понимать, какие игроки будут летом в команде, на кого мы будем делать ставку. Легкую жизнь от этих матчей нам точно ждать не надо, и нужно сделать акцент не на соперниках, а на своей подготовке».

«Никаких оправданий для игроков быть не может. Кто-то не приехал на сбор вовремя? Свободен. С этого начинается дисциплина и командная работа. Кто приехал вовремя, а кто нет. Почему? Не успели завершить летом свои важные дела вовремя? Неважно, какая квалификация, в кандидатах должны быть все лучшие игроки плюс перспективная молодежь. Молодые люди могут прогрессировать только тогда, когда они играют рядом с сильными партнерами, профессионалами».

«Мне будет интересно дальше понаблюдать за молодыми ребятами, мне ведь очень понравилось их отношение к работе. Я уже говорил им, что уровень баскетбола отличается быстротой, решениями и, конечно, умением играть в физический баскетбол».

«Поэтому нужно уже готовиться к этой квалификации. Хорошая новость, возможно, в том, что недавно сборная Латвии играла в этом отборе, а сейчас эта команда в топ-7 команд мира. У нас будут соперники с солидным прошлым, с историей, и они тоже будут играть здесь».

Украина провалила отбор на Евробаскет-2025, выиграв лишь один матч (заключительный с Португалией), уступив в остальных пяти встречах. Дебютные очки в составе сине-желтых, в отчетной игре, набрали 19-летние Даниил Сыпало и Максим Кличко, а также 21-летний Михаил Бублик.

Уже в середине марта Украина узнает своих соперников в предквалификационном раунде отбора на ЧМ-2027. Матчи этой отборочной стадии пройдут в августе 2025 года.

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