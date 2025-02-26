Мерида. Сестры Колб дебютировали на турнире WTA 500, одержав победу на решающем тай-брейке

Украинские теннисистки Надя и Марина Колб вышли в четвертьфинал на турнире WTA 500 в Мексике



Мерида, Мексика • 24 февраля – 2 марта • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Зейнеп Сёнмез (Турция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Надя Колб/Марина Колб (Украина) – Хейли Джавара/Далайна Хьюитт (США) 6:4, 1:6, 10-3

Поединок продолжался чуть более часа. Украинки допустили две двойные ошибки (у соперниц – три эйса и шесть двойных ошибок), проиграли два гейма на своей подаче и сделали один брейк.

Для сестер Колб это был третий поединок на уровне WTA-тура и вторая победа. Надя и Марина впервые сыграли на соревнованиях категории WTA 500.

В четвертьфинале украинская пара сыграет с победительницами матча Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/-, 1) – Эмили Эпплтон/Куинн Глисон (Великобритания/США).



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