Лейкерс с Лэнем крупно проиграли Чикаго в НБА

Украинский центровой провел на площадке семь минут и отметился одним подбором

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли пять матчей.

Лейкерс украинца Алексея Лэня дома крупно проиграли Чикаго — 115:146. Украинский центровой вышел со скамейки запасных, провел на площадке около семи минут, и отметился одним подбором.

Индиана Пэйсерс — Бруклин Нетс — 108:103 (28:25, 33:27, 29:18, 18:33)

Атланта Хокс — Голден Стэйт Уорриорс — 124:115 (40:23, 29:34, 29:24, 26:34)

Сакраменто Кингз — Милуоки Бакс — 108:114 (25:17, 36:32, 28:37, 19:28)

Нью-Йорк Никс — Вашингтон Уизардс — 122:103 (31:21, 35:20, 26:35, 30:27)

Лос-Анджелес Лейкерс — Чикаго Буллз — 115:146 (31:32, 31:33, 27:39, 26:42)

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