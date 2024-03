Словенец добыл 39 очков, 10 подборов и 10 передач в матче с Детройтом

Разыгрывающий Далласа Лука Дончич стал первым игроком в истории НБА, который совершил шесть кряду трипл-даблов с 30+ очками. Словенец обошел по этому показателю Рассела Уэстбрука, который провел пять таких поединков.

Дончич оформил это достижение в матче с Детройтом (142:124). Лука в этой встрече набрал 39 очков, 10 передач и 10 подборов, 3 перехвата и 2 блок-шота.

В нынешнем сезоне Дончич сыграл 56 матчей за Маверикс в регулярном чемпионате. В среднем словенец набирает 34,7 очка, 9,0 подбора и 9,8 передач.

Даллас занимает восьмое место в Западной конференции НБА. В следующем матче команда Дончича сыграет с Чикаго 12 марта.

