У мережі знову віруситься сімейне фото Дерріка Роуза. На ньому присутня дружина гравця та його колишня дівчина

У мережі знову набирає популярності фото баскетболіста НБА Дерріка Роуза з його сім'єю. Твіт @DailyLoud побачили понад 11 мільйонів людей всього за 15 годин.

А все тому, що на цьому фото (варто відзначити, що воно не нове і вперше було опубліковано ще понад пів року назад, у серпні 2023-го), окрім Дерріка та його дітей також присутня нинішня дружина Роуза Алайна Андерсон (білявка ліворуч від баскетболіста). Двоє дітей у жовтих футболках – це спільні діти Дерріка та Алайни.

А от з іншого боку від Дерріка знаходиться його колишня дівчина Мієка Різ. А хлопець посередині – їхній син, якого вони ось такою дружньою компанією привели в п'ятий клас.

Фото: Thomas Shea/USA Today

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