У Фінікса не горить хата, бо це не хата — це сарай. (С) Подкаст з підсумками першого раунду плей-оф НБА

Новий випуск подкасту.
ЗАРАЗ ТРИВАЄ ПЛЕЙ-ОФ НБА. Почався другий раунд, перегляд проходить краще з телеграм-каналом Тайм-аут (НБА). Більше тисячі учасників, страшно активний чат. Приєднуйтесь!
Небезпечний запис про перший раунд. У Фінікса не горить хата, тому що це не хата — це сарай.
«Десь близько впав шахед. Ну я живий, давай далі». Головна цитата подкасту. На 25:38.
Небезпечний не тому, що з перших 6 слів, там 2 мата (при чому це цитати з чату). Справа в тому, що над будинком Жені почали літати шахеди, недалеко були прильоти, він залишився без світла, але ми допрацювали до кінця.
Так, війна триває. В такий час живем, розмови всякі для подкастів — не головне від слова взагалі. Для вас також.
В урізаному форматі підсумки кожної серії першого раунду. Прогнози на другий.
Тайм-коди:
01:20 — Клівленд — Орландо;
06:30 — Бостон — Маямі;
11:54 — Нью-Йорк — Філадельфія. Найцікавіша серія першого раунду?;
29:15 — Кліпперс — Даллас;
32:15 — Денвер — Лейкерс;
39:37 — швидкі підсумки першого раунду. Найкращий гравець, перфоменс і команда;
Телеграм-канал Тайм-аут (НБА). Чат вже чекає на вас))