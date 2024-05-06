У Фінікса не горить хата, бо це не хата — це сарай. (С) Подкаст з підсумками першого раунду плей-оф НБА

Новий випуск подкасту.

ЗАРАЗ ТРИВАЄ ПЛЕЙ-ОФ НБА. Почався другий раунд, перегляд проходить краще з телеграм-каналом Тайм-аут (НБА). Більше тисячі учасників, страшно активний чат. Приєднуйтесь!

Небезпечний запис про перший раунд. У Фінікса не горить хата, тому що це не хата — це сарай.

«Десь близько впав шахед. Ну я живий, давай далі». Головна цитата подкасту. На 25:38.

Небезпечний не тому, що з перших 6 слів, там 2 мата (при чому це цитати з чату). Справа в тому, що над будинком Жені почали літати шахеди, недалеко були прильоти, він залишився без світла, але ми допрацювали до кінця.

Так, війна триває. В такий час живем, розмови всякі для подкастів — не головне від слова взагалі. Для вас також.

В урізаному форматі підсумки кожної серії першого раунду. Прогнози на другий.

Тайм-коди:

01:20 — Клівленд — Орландо;

06:30 — Бостон — Маямі;

11:54 — Нью-Йорк — Філадельфія. Найцікавіша серія першого раунду?;

29:15 — Кліпперс — Даллас;

32:15 — Денвер — Лейкерс;

39:37 — швидкі підсумки першого раунду. Найкращий гравець, перфоменс і команда;

Телеграм-канал Тайм-аут (НБА). Чат вже чекає на вас))

ua.tribuna.com