Наоя Иноуэ – Луис Нери. Бой за абсолют. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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6 мая в Токио, столице Японии, проходит шоу бокса с чемпионским поединком.

В главном событии на ринг выйдет абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ из Японии (26–0, 23 KO).

Его соперником будет обязательный претендент Луисом Нери из Мексики (35–1, 27 KO).

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На кону стоят 4 пояса, которыми владеет японец – WBC, WBA, IBF, WBO.

Нери имеет навыки для победы над Иноуэ. Но их может не хватить

Наоя Иноуэ – Луис Нери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямая трансляция начнётся 6 мая в 11:00 по Киеву. Главный бой ожидается около 13:00.

Видеотрансляцию шоу в Токио проводит видеосервис MEGOGO.

Файткард шоу в Токио

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