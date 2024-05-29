Дядя Фьюри отреагировал на поражение Тайсона в мегафайте с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Питер Фьюри, дядя и бывший тренер экс-чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри отреагировал на недавний мегафайт британца с украинским боксером Александром Усиком.

«Это был великолепный бой, Тайсон сделал все, что мог. Усик – исключительный чемпион, всегда говорил, что он великолепный боксер и точно самый сильный соперник, с которым встречался Тайсон.

На самом деле бой был достаточно близким, ошибкой Фьюри было то, что он не использовал свои габариты. Тайсон и его команда выбрали неправильную тактику на этот бой», – сказал Питер.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua